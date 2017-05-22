Дом в Архангельске стал аварийным после того, как полностью провалился пол

В Архангельске в одном из домов провалился пол. Жители не знают что делать, из-за чего обратились за помощью к пользователям Сети.

В одной из групп «ВКонтакте» появилась публикация, автор которой поделился своими проблемами. На опубликованной фотографии видно полностью провалившийся пол, что делает помещение совершенно непригодным для жизни. Проживающие в квартире жалуются на ситуацию и не знают, что с ней делать. «Что делать и куда обратиться?» - задаётся вопросом автор. Также он спрашивает, кто должен заниматься ремонтом, уточнив, что одна из проверяющих инспекций ответила, что восстановление пола лежит на владельцах квартиры.

В комментариях постарались максимально точно ответить на вопросы автора публикации, однако им неизвестно, кто является владельцем жилья. В том случае, если жилье не приватизировано, то жильцы дома не должны отвечать за восстановление пола, и им надлежит обратиться в компанию, обслуживающую здание. Они рекомендуют подать документы на непригодность жилья, и сделать это, по их мнению, надо как можно быстрее.