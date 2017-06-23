В Коми медведь разодрал лицо и грудь мужчины

Инцидент произошел в Удорском районе Коми, неподалеку от села Чернутьево. Отмечается, что дикий зверь напал на мужчину со спины.

Как стало известно, около недели назад в Коми произошел страшный инцидент. Мужчина вместе со своим сыном отправился в лес для того, чтобы заготовить дрова. Немного поработав, они приняли решение перекусить и присели на поляне, как вдруг к ним из-за спины вышел медведь, почуявший запах еды.

Он бросился на мужчину и разодрал ему все лицо и грудь, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. В настоящий момент состояние мужчины оценивается как средне-тяжелое, его жизни ничего не угрожает. О состоянии здоровья его сына, а также то, где он находился в момент нападения медведя, ничего не сообщается.