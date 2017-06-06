В Петербурге «портал в ад» лишил воды 16 домов

Инцидент случился посреди набережной Фонтанки, в Адмиралтейском районе Петербурга. Прямо на недавно отремонтированной дороге под землю ушел кусок асфальта, размером с полноценный автомобиль.

Как пишут жители Петербурга, на Фонтанке открылся «портал в ад». Некоторые даже шутят, что именно «нечисть» из ямы лишила жителей сразу 16 домов воды. Однако, к обвалу асфальта и исчезновению воды причастны вовсе не «потусторонние силы».

Оказалось, что причиной большой ямы, образовавшейся посреди дороги, является порыв трубы.В Водоканале города рассказали, что вода вымыла грунт. Когда работники службы отключили воду, асфальт попросту обвалился, ведь под ним образовалась пустота.

В результате отключения, без воды остаются 16 домов города. В Водоканале сообщают, что работы продолжаются и сотрудники службы стараются отключать как можно меньше домов.

Между тем, пользователи Сети шутят о том, что «портал в ад» намекает чиновникам на состояние водопровода и качество дорог. Некоторые даже иронизируют и благодарят «нечисть», которая «убила двух зайцев» - заставила чинить трубы и латать дороги.