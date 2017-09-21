Оренбуржец отработает ногу пожарного, сломанную по пьянке

Горожанину придется ходить на общественные работы из-за травмы, нанесенной сотруднику МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Оренбургской области.

В ноябре 2017 года молодой оренбуржец мешал пожарной службе тушить пожар в жилом здании на улице Розы Люксембург. По установленным данным, он в нетрезвом состоянии стремился помочь в борьбе с огнем, не пускал специалистов внутрь и хватался за рукав для подачи воды. В результате пьяных действий осужденного, один из пожарных сломал ногу.

Жителя Оренбурга привлекли к уголовной ответственности за нанесение повреждений должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Медики оценили степень тяжести травмы спасателя, как среднюю. По приговору мужчине предстоит отрабатывать преступление год и два месяца. Кроме того, государство будет отнимать 10% от его зарплаты. Вердикт пока ожидает вступления в законную силу.