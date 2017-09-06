В Москве безработный мигрант совратил 12-летнюю девочку

На западе столицы задержали уроженца Таджикистана, который подозревается в сексуальном насилии против малолетней горожанки. Об этом рассказали инсайдеры в МВД.

Жительница Москвы уведомила полицейских об изнасиловании её 12-летней дочери. Москвичка утверждает: 27 мая злоумышленник напал на девочку, при помощи физической силы вступил с ней в половой контакт и сбежал.

Правоохранители провели проверку и заподозрили в изнасиловании безработного мигранта 26 лет. Молодого человека задержали, арестовали и сделали фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается.