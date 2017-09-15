Под Калининградом на острых пиках забора храма нашли мертвого лося

Труп животного находился на железном ограждении возле храма в Прибрежном микрорайоне Калининграда. Лось погиб, напоровшись на острые пики.

Как сообщается, с забора у храма равноапостольной княгини Ольги полицейские сняли труп лося. Местные жители увидели мертвое животное утром 30 мая. По словам настоятеля храма, лось гулял рядом с церковью ночью.

Предполагается, что лось мог испугаться собак, от чего попытался перепрыгнуть через забор с пиками. Однако, на ограждении он зацепился и застрял. К утру он был уже мертвым. Тушу с забора сняли, сейчас поставлен вопрос о том, как ее утилизировать. Скорее всего, пишут местные СМИ, мертвого лося отвезут в скотомогильник. По данным, животному было от 1 до 2 лет.

В полиции и местном Минприроды информацию о происшествии не комментируют. Как утверждают местные издания, основной версией случившегося считают неудавшийся прыжок, который лось мог пытаться совершить в попытках убежать от собак. Детали и подробности происшествия уточняются. По этическим и моральным соображениям снимок трупа лося и забора, с которого его сняли, не прикрепляется.