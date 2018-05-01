Стали известны предполагаемые убийцы журналиста Бабченко в Киеве

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил о том, что журналиста из России могли убить чеченцы. Кроме того, главред считает, что убийцы могли лично знать Бабченко, раз напали на него у порога его квартиры.

Как известно, во вторник, 29 мая, в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко. Личность нападавших так и не удалось выяснить до сих пор. Знакомые журналиста делятся версиями произошедшего, так, Венедиктов назвал врагов Бабченко, которые могли стать и его предполагаемыми убийцами. Он рассказал о том, что покойный журналист всегда был довольно резким человеком и не любил имитировать чувства к окружающим, потому и не отличался особой разборчивостью в выборе врагов.

Бабченко в Чечне служил по контракту, а когда вернулся и застал конфликт в Украине, без разбору встал на сторону украинских правительства и военных. Примечательно, что в первой чеченской войне и второй, врагами покойного были чеченцы. Также Венедиктов отметил, что Бабченко мог лично быть знаком со своими убийцами, потому что они знали, где он живет.