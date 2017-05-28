В Москве на женщину рухнул бетонный щит

Инцидент произошел 30 мая на площади Савеловского вокзала в ЦАО. Об этом СМИ рассказали представители столичного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.

Женщина пострадала от рухнувшей конструкции на строительном объекте в Бутырском районе Москвы. Её придавило в котловане, вырытом под строительство метро. По данным источников, рядом с Савеловским вокзалом сейчас строят транспортно-пересадочный узел.

Спасатели рассказали, что в настоящее время пострадавшую извлекли из-под бетонного щита. Бригада "скорой помощи" прибыла на место происшествия и увезла женщину в медицинское учреждение. Информация о тяжести её травм пока неизвестна. Некоторые СМИ предполагают, что объект упал из-за усилившегося в Москве ветра.