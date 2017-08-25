Уильям Браудер сообщил о своем задержании в Испании по запросу России

30 мая организатор фонда Hermitage Capital сам сообщил об этом подписчикам на своей странице в социальной сети. Он отметил, что его задержали в испанском Мадриде и предъявили ордер на арест, выданный российским отделением Интерпола.

Как стало известно в среду, 30 мая, по запросу Российской Федерации полиция Испании произвела задержание организатора фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Сразу же его отвезли в полицейский участок. Стоит отметить, что ему было предъявлено обвинение сразу в нескольких махинациях, включая организацию фиктивного банкротства.

О произошедшем сам директор организации сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Уильяма Браудера Россия объявила в розыск по всему миру. В РФ его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы, что далее ожидают директора Hermitage Capital пока неизвестно.