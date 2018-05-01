СЖУ увидел причину убийства Бабченко в безнаказанности со стороны Украины

Национальный союз журналистов страны считает убийство журналиста в Киеве признаком политической опасности. Глава организации Сергей Томиленко рассказал об этом 30 мая на телеканале "112 Украина".

Председатель утверждает, что члены СЖУ весьма обеспокоены тенденцией истребления журналистов в Украине. Они увидели причину насильственной смерти Аркадия Бабченко в том, государственные власти не обеспечивают должную защиту представителей СМИ.

По словам Сергея Томиленко, в Украине царит "системная безнаказанность" за противоправные действия в отношении журналистов. Именно из-за этого явления неизвестные устранили профессионального и принципиального сотрудника телеканала ATR. Глава СЖУ отметил, что Аркадий Бабченко по своей инициативе решил уехать из России и работать в Украине. Поэтому расследование его смерти должно быть "делом чести" для украинцев.

Сергей Томиленко добавил, что ранее комитет США по правам журналистов выявил недостаток доверия к украинским правоохранителям со стороны граждан. По его словам, в Украине нередки случаи "развалившихся" дел о пострадавших журналистах и отсутствия санкций для правонарушителей. Сергей Томиленко считает, что тому виной отсутствие "политической воли", призыва защищать СМИ со стороны правительства.

Тем временем, ситуацию прокомментировал председатель Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Он предположил, что сейчас Украине невыгодно объективное расследование убийства Аркадия Бабченко. Ведь из ситуации можно развить политический скандал, направленный против России. А подлинные обстоятельства преступления способны разоблачить такую версию.