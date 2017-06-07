"Бесправная" модель Кира Майер привлекается за насилие над полицейскими в Москве

Правоохранители сделали знаменитость фигуранткой уголовного дела после инцидента с патрульными в центре столицы. Так представители Следственного комитета объявили через канал в мессенджере "Там-Там" 30 мая.

По словам правоохранителей, несколько дней назад сотрудники ДПС остановили 24-летнюю Киру Майер на одной из центральных улиц Москвы. Оказалось, что задержанная управляла своим Mercedes без водительских прав. Ранее девушка скрылась с места ДТП, за что лишилась права водить автомобиль и была арестована на пять суток.

Теперь же модель из Сарапула привлекается за "бесправное" управление транспортным средством и физическое насилие над представителями правоохранительных органов. Как сообщает СК, Кира Майер попыталась вырвать протокол у полицейского из рук и ранила его в процессе. Теперь водителю предстоит ответить перед судом.