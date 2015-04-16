Друг Бабченко считает, что его убил профессионал

По его словам, это была вовсе не месть обиженного фанатика, а преднамеренное убийство. Друг Бабченко считает, что полиции стоит изучить данную версию.

Как сообщалось ранее, в Киеве убили журналиста из России Аркадия Бабченко. Его нашли в подъезде собственного дома, несмотря на скорый приезд медиков, журналист скончался в машине по дороге в больницу. После смерти Бабченко его друзья выдвинули свою версию произошедшего.

Так, друг погибшего считает, что журналиста убил именно профессиональный киллер. Он заявил о том, что смерть Бабченко была не случайной, на него напал не какой-то обиженный фанатик, а профи своего дела.

Кто и зачем заказал убийство журналиста, друг Бабченко попросил разобраться сотрудников правоохранительных органов. По его словам, только опытные следователи смогут раскрыть преступление и выйти на след убийцы.