В Пермском крае боевые МиГ-31БМ вылетели по тревоге и "приземлили" противника

Российские истребители поднялись с аэродрома Большое Савино в рамках учений по перехвату условного нарушителя границы. Об этом 30 мая рассказала пресс-служба Центрального военного округа.

Военные Пермского края в очередной раз протестировали сверхзвуковые самолеты-перехватчики МиГ-31БМ, объявив на аэродроме учебную тревогу. Наземные радиокомплексы ПВО обнаружили условного противника, незаконно проникшего на воздушную территорию страны. После этого пилоты боевых машин истребительского полка вылетели на перехват объекта.

Как рассказали в ЦВО, пермские МиГ-31БМ выполнили особые тактические маневры, направленные на "приземление" самолетов противников. Все нормативы и по скорости поднятия истребителей в небо и выполнению боевых задач успешно выполнены.

Перехватчики МиГ-31БМ может обнаруживать цели на расстоянии до 320 километров благодаря новейшему радиолокационному оборудованию. При помощи вооружения и системы управления, эти самолеты могут поражать нарушителей на 280 километров. При этом МиГ-31БМ может одновременно фиксировать и сопровождать в воздухе десяток объектов.