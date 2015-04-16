В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко: украинский депутат рассказал о «российском следе» в убийстве

29 мая в Киеве от выстрелов погиб журналист и оппозиционер из России Аркадий Бабченко, его атаковали на лестничной клетке рядом с его квартирой. Украинский нардеп Антон Геращенко уже написал, что к инциденту имеет причастность Россия.

Как рассказывает Антон Геращенко, посвятивший происшествию пост в своем Facebook-аккаунте, известный российский журналист Аркадий Бабченко, который был «последовательным противником путинского режима» и «другом Украины», умер после того, как получил выстрелы. 29 мая журналист решил сходить в магазин и купить хлеб. Бабченко вышел из своей квартиры на лестничную клетку, там его ждал неизвестный с оружием.

Аркадий Бабченко «в спину» получил выстрелы. Его увезли на «скорой», но до больницы он не доехал и умер по дороге. По словам Геращенко, на месте убийства журналисты уже работают оперативники. Депутат утверждает, что расследование «жесткого» убийства поручили вести «лучшим следователям».

Антон Геращенко допустил, что одной из версий расследования будет подозрение в адрес спецслужб России. По словам нардепа, спецслужбы могли «устранять лица, которые мешали продолжать отравлять сознание россиян». Геращенко также указал, что жители России не знают, что происходит в их стране и какие события развиваются в Украине. Политик не исключает «российского следа» в данном убийстве.