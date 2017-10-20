В Москве пациентка частной клиники умерла после посещения косметолога

23 мая 51-летняя женщина решила воспользоваться услугами врачей частной клиники на северо-западе столицы, косметолог сделал ей процедуру. Сразу же после посещения клиники ей пришлось вызывать скорую, в больницу ее привезли без сознания.

О происшествии рассказала официальный представитель ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова. Так, женщина, которой был 51 год, захотела воспользоваться услугами частной клиники. Там она посетила косметолога, где тот сделал ей некую процедуру.

Сразу же после процедуры, женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ей стало нехорошо. Пациентка упала без сознания, для нее вызывали врачей скорой помощи. В больницу она поступила без сознания. Уже через несколько дней, 27 мая, женщина скончалась.

Следователи уже назначили проверки и расследует инцидент. Причины смерти пациентки частной клиники пока не известны, подробности случившегося станут известны после того, как специалисты получат и проанализируют результаты экспертизы.