Суд на 2 месяца арестовал вандала, испортившего картину Репина "Иван Грозный"

Стало известно о том, что во вторник, 29 мая, прошло судебное заседание по делу вандала, который испортил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Замоскворецкй районный суд приговорил Игоря Подпорина к аресту.

Буквально недавно следователи ходатайствовали в суде по поводу ареста вандала, испортившего картину Репина "Иван Грозный", полотно оказалось разорвано в трех местах, а на его восстановление уйдут годы и миллионы. Следствие предположило, что Подпорин сможет укрыться от судебных разбирательств и потому нужно его арестовать.

Во вторник, 29 мая, состоялось слушание по его делу, суд вынес решение заключить его под стражу до 26 июля 2018 года. Стоит отметить, что защита Подпорина не согласна с таким решением суда и намерена оспаривать его в ближайшее время. Ранее адвокаты просили оставить вандала под домашним арестом.