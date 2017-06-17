В Москве сотрудник ДПС спас утят из канализации

На улице Академика Королева местные жители предпринимали попытки по спасению утят, упавших через водосточную решетку в канализацию. На помощь утятам подоспел работник Госавтоинспекции, он опустился в водосток через люк канализации и спас оттуда шестерых утят.

В пресс-службе столичного ГУМВД описали случившееся и сообщили, что операторы службы «02» получили информацию о том, что на дороге улицы Академика Королева подростки предпринимают попытки по спасению утят, упавших в водосток. Правоохранители, приехавшие на место инцидента, обнаружили прохожих, которые толпились у водостока и пытались спасти птиц.

Инспектор ДПС снял с себя китель и отправился в водосток через люк канализации. Оттуда он достал шестерых утят. Как отмечают в СМИ, взрослая утка была сбита машиной, которая не обратила внимания на знаки прохожих, старающихся ее остановить.

Утят-малышей к себе забрала семья, которая присутствовала во время инцидента. Семейная пара обещает заботиться о птицах. Как утята появились на дороге, в результате чего упали в водосток, очевидцам известно не было.