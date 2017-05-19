Под Пензой женщина утонула в пруду после поминок матери

Поминки матери обернулись для жительницы Пензы трагедией. На следующий день ее тело выбросило на берег пруда, обнаружил ее труп родной брат.

Как стало известно, 27 мая жительница Пензы приехала в село Новокрещино Городищенского района на поминки матери. Поздним вечером после поминок брат заметил отсутствие своей 60-летней сестры, однако не придал этому особого значения. Утром женщина так и не появилась, потому мужчина начал беспокоиться.

Заметив примятую траву по дорожке к пруду, мужчина пошел по следу и увидел страшную картину. На берегу пруда были аккуратно сложены вещи сестры, а сама женщина лежала в воде лицом вниз.

Причиной ее смерти считается механическая асфиксия, все обстоятельства произошедшего инцидента сейчас выясняются.