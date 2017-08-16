Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 сгорел, экипажу удалось выжить

Ранее СМИ сообщали о том, что в Забайкалье перестал выходить на связь вертолет Ми-2 с находящимися на борту людьми. Позднее стало известно, что он совершил вынужденную посадку из-за того, что загорелся.

Спасатели разыскивают пропавший вертолет и делятся последними новостями. Так, им удалось выяснить, что вертолет Ми-2 полностью сгорел, однако находившимся в нем людям удалось спастись. Известно, что сейчас Ми-2 находится в тайге, ведутся поиски выживших людей.

В настоящий момент остается неизвестной причина возгорания вертолета, эксперты выяснят все подробности только после того, как Ми-2 будет найден.