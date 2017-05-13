В бельгийском Льеже неизвестный застрелил двух полицейских и взял в заложники девушку

СМИ сообщают о гибели двух сотрудников полиции в бельгийском городе Льеж. Отмечается, что стражи порядка погибли в схватке с вооруженным преступником.

Как стало известно, во вторник, 29 мая, в Бельгии произошла перестрелка. Отмечается, что на бульваре Авруа в центре города Льеж неизвестный мужчина по необъяснимым пока причинам открыл стрельбу по прохожим. Как только на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они попытались остановить нападавшего, однако он, отстреливаясь от полиции, взял в заложники девушку и скрылся в здании.

В результате произошедшего от огнестрельный ранений скончались два сотрудника полиции. Отмечается, что в настоящий момент удалось ликвидировать вооруженного преступника и спасти заложницу.