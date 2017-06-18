Под Саратовом полиция наградила мужчин, спасших девочку от старика-извращенца

Двое сантехников предстали перед наградами от МВД после того, как освободили 12-летнюю школьницу из рук старика-извращенца. В лифте он закрывал ей рот рукой и пытался снять с нее одежду.

Под Саратовом полиция наградила мужчин, спасших девочку от нападавшего 57-летнего мужчины. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент произошел 22 мая в городе Балаково. Накануне же произошло награждение: смельчакам вручали письменные благодарности за помощь сотрудникам МВД.

Как рассказали сами виновники торжества, они являются работниками коммунальной службы и в указанный выше день производили работы в квартире одного из городских многоэтажных домов. Закончив, они вышли и вызвали лифт. Когда двери распахнулись, они увидели в нем старика, который одной рукой зажимал рот несовершеннолетней девочке, а другой пытался ее раздевать. Один из сантехников сразу забежал и одернул его, тогда жертва смогла освободиться и выбежать. Мужчины же выволокли нападавшего на лестничную площадку и скрутили, а после вызвали полицию.