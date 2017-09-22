Гавайи горят синим пламенем: высвободившийся на поверхность метан может взорваться

Гавайские острова, жители которых уже почти месяц страдают от извержений вулкана Килауэа, могут находиться в еще большей опасности, чем предполагалось ранее. На поверхности земли появляется не только лава, но и пугающее пламя с синим огнем.

Извержение вулкана Килауэа принесло жителям Гавайских островов много неприятностей, лава залила уже большую площадь, с некоторых территорий уже эвакуировали людей. Помимо того, что из-за извержения уже стали опасаться образования токсичных газов, жители стали бояться еще и синего пламени.

В Сети появилось видео, на котором показана земля, покрытая синим пламенем. По мнению специалистов, такое горение обусловлено высвобождением метана. Этот газ выходит на поверхность сквозь трещины земли. Как считают жители и некоторые эксперты, странное пламя может стать причиной сильного взрыва.

В местных племенах уже выдвинули предположения о том, что синий огонь, как и вся катастрофа, могут быть наказанием от духов природы. Чем для жителей Гавайских островов обернется пламя, вызванное горением метана, пока что остается загадкой.