Глава Котельников в Подмосковье задержана из-за махинаций с землей

Информацию об этом сообщила Ольга Врадий, представитель СУ Следственного комитета по Московской области. Имя подозреваемой не раскрывается, однако у СМИ есть предположение на этот счет.

Глава небольшого российского города Котельники, базирующегося в Подмосковье, задержана из-за махинаций с землей. Как сообщают представители правоохранительных органов, имеющих отношение к делу, ущерб государству от ее несанкционированных действий составил около 115 миллионов рублей. В СК приняли не раскрывать имя обвиняемой, однако одно из отечественных изданий приводит информацию о том, что на данный момент главой Котельников является Ирина Польникова.

Чиновница действовала не одна, а имела еще семь сообщников. Прибегая к обману и злоупотреблению своей должностью, она приобрела права на землю, расположенную в районе НСТ "Горняк". На данный момент Польникову держат под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.