В Ростове девятиклассник похвастался сексом с одноклассницей на выпускном и стал популярен

Выпускной - это всегда знаменательное событие в жизни каждого школьника. Так, например, в Ростове двое девятиклассников решили, что пора лишиться девственности и прямо на выпускном занялись сексом, чтобы данное мероприятие запомнилось на всю жизнь.

Как стало известно, в станице Мечеткинской Ростовской области школьники весело отметили свой выпускной. Они решили заняться сексом, чтобы запомнить последний учебный год, однако не учли того, что после этого могут стать весьма популярными.

Отмечается, что девятиклассник заснял на видео, как занимается сексом с одноклассницей и решил похвастаться перед другом. Его друг тут же поделился полученными кадрами в соцсетях и они быстро разлетелись по всему интернету.

Стоит отметить, что девушку на фото и видео, а также ее молодого человека, уже опознали, потому они обрели сказочную популярность. В настоящий момент остается только гадать, чем закончится данная история, однако уже сейчас можно предположить, что скандал только разгорается.