В Приморье учительница заставила 8-летнего ученика перед всем классом чистить зубы

В Приморье разгорелся скандал из-за школьной учительницы, которая публично унизила своего ученика. Отмечается, что классный руководитель извинилась перед родителями мальчика и заявила, что унижение это просто "игра", однако мать школьника не оценила таких забав и пошла в прокуратуру.

Как стало известно, в селе Угловое в Приморье учительница вынудила 8-летнего мальчика чистить зубы перед всем классом, так как, по ее мнению, у второклассника "неприятно пахло изо рта". О прилюдном унижении мальчик рассказал родителям и мать решила разобраться в произошедшем. Женщина уверена, что таким образом учительница решила отомстить за то, что семья отказалась сдавать деньги на жалюзи к класс, потому и начала издеваться над ребенком.

Сам мальчик отметил, что педагог резко поменяла к нему отношение и в течение недели говорила о плохом запахе из его рта. Примечательно, что зубную пасту и щетку учительнице передала мама одного из учеников, а позднее педагог поблагодарила ее в общем родительском чате в соцсети, это увидели многие мамы и папы школьников.

Стоит отметить, что мать пострадавшего мальчика не намерена мириться с такими "играми", потому она написала заявление в прокуратуру и добивается увольнения педагога, а сына решила перевести в другой класс.