МЧС: Виной отмены проверок в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стали надзорные каникулы

В том, что сгоревший в Кемерово торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" не подвергался проверкам, виноваты надзорные каникулы. Такое заявление во вторник, 29 мая, сделал глава отдела по надзору и профилактике МЧС России Ринат Еникеев.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Кемеровской области, в эксплуатацию "Зимнюю вишню" ввели еще в 2014 году, а только в 2018 году его обязаны были включить в план проверок на 2019 год. Еникеев отметил, что пожарный надзор включил торговый центр в план проверок еще в 2016 году, однако позднее, по требованию прокуратуры, его исключили.

По словам представителя ведомства, такое положение дел связано с тем, что "Зимняя вишня" является объектом малого бизнеса, для которых в 2016 году начали вводить надзорные каникулы. Именно поэтому, отметил Еникеев, проверки в торговом центре не проводились, первая дата проверки была назначена только на 2019 год, однако инцидент произошел гораздо раньше.

Еникеев считает, что МЧС не имеет никакого отношения к случившемуся, ведь если бы не надзорные каникулы, проверка была бы проведена еще в 2016 году и трагедии можно было избежать.