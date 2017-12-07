Армия Израиля сообщила о 25 ракетах, выпущенных по югу страны из Сектора Газа

На юге Израиля вновь "стало жарко". По некоторым данным, палестинцы из Сектора Газа выпустили по Израилю большое количество ракет.

Ранним утром 29 мая армия Израиля сообщила о том, что ситуация на юге страны обострилась из-за палестинских боевиков. Отмечается, что более 25 минометных ракет прилетели на юг Израиля, их выпустили боевики из Сектора Газа. Израильские военные отметили, что большую часть удалось перехватить при помощи ПРО.

В настоящий момент информации о том, существуют ли разрушения и есть ли пострадавшие не предоставляется, армия Израиля выражает надежду, что жертв удалось избежать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на границе между Израилем и Сектором Газа начали сигналить сирены, которые оповещают жителей о возможном ракетном ударе. Тогда жителей близлежащих районов в экстренном порядке призвали укрыться в бомбоубежищах.