СМИ: Лечащий врач Скрипалей не верил, что они смогут выжить

Выход из комы отравленных в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии называют приятным сюрпризом. СМИ стало известно, что даже лечащий врач Скрипалей не делал ставку на то, что они смогут выжить после столкновения с ядовитым и опасным веществом.

После того, как Юлия Скрипаль пошла на поправку и дала свое первое интервью, СМИ решили также пообщаться и с ее лечащим врачом Стивеном Джуксом. Он рассказал журналистам, что сначала медики испугались того диагноза, с которым поступили Скрипали, также существовала опасность, что они могут распространить ядовитое вещество и на персонал клиники.

Несмотря на это, врачи готовы были использовать все методы лечения, хотя и сомневались, что пациенты когда-нибудь смогут выйти из комы. Джукс отметил, что долгое время лечение не давало никаких результатов, потому чудесное выздоровление Скрипалей стало для медиков приятным сюрпризом.

В настоящий момент врач не делает никаких прогнозов по поводу состояния здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, однако отмечает, что они уверенно идут на поправку.