Такие данные передают представители Национального центра США по слежению за ураганами (NHC). Согласно их сообщению, ураган "ослаб до уровня тропической депрессии".

Шторм "Альберто" ослаб, однако угроза остается. Специалисты не прекращают мониторить его последовательность действий и пытаться выяснить, куда он может обрушиться с новой силой. Как сообщается, пока что его определяют как "тропическую депрессию". Тем не менее, в NHC предупреждают о возможных сильных ливнях.

Ранее СМИ сообщали, что двумя погибшими в результате урагана "Альберто" в Северной Каролине оказались журналисты. В то время, пока они снимали материал для сюжета, на их автомобиль упало дерево.