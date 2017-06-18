В Ростове прямо на трассе загорелась фура с бумагой

В Ростове произошел крупный пожар прямо на дороге. Из-за этого сотрудники МЧС перекрыли движение по трассе и только тогда смогли приступить к ликвидации возгорания.

Как стало известно, в понедельник, 28 мая, многотонная фура с бумагой загорелась прямо на трассе М8, около 15 минут она полыхала, как сообщили очевидцы, после чего только приехали сотрудники пожарной службы. Очевидцы также сообщили о том, что огромный автомобиль вспыхнул, словно спичка, начал валить черный дым и запахло горелым брезентом.Водителю удалось быстро выскочить из горящей фуры, жертв удалось избежать.

Прибывшие на место происшествия спасатели перекрыли движение и принялись ликвидировать возгорание, образовалась большая пробка. Позднее в ведомстве уточнили, что сгорело около 20 тонн рулонной бумаги, которую перевозила фура, кроме того, сам автомобиль полностью уничтожен.

В настоящий момент остается неизвестным, что стало причиной возгорания, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Госпожнадзор по Ростову уже узнал о происшествия и теперь ведет собственное расследование.