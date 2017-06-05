Житель Москвы изнасиловал девушку, а потом отвез ее в кафе

26 мая стало известно, что в Москве мужчина избил и изнасиловал молодую филиппинку. Девушка обратилась в полицию.

По словам потерпевшей, мужчина предложил ей работать уборщицей. После долгой беседы они отправились к нему домой. Далее, согласно заявлению филиппинки, обвиняемый избил девушку и изнасиловал ее. После совершения преступления он отвез ее в кафе, где оставил жертву и скрылся в неизвестном направлении. По факту преступления правоохранительные органы проводят расследование и выясняют правоту со стороны молодой девушки. Подозреваемый находится в розыске.

Напомним, что недавно в Уфе мужчина изнасиловал свою бывшую девушку и выложил ролик с насилием в Интернет. Согласно данным следователей, мужчина подготовил ужин для своей бывшей возлюбленной. В порыве ревности он избил ее и изнасиловал. Весь процесс он снял на камеру своего смартфона. После совершения насилия он похитил девушку и увез в Казань, когда и опубликовал в Интернете видео со своим преступлением. Обвиняемого задержали и он не отрицал своей вины. Суд приговорил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.