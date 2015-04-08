В Тверской области учительница родила от восьмиклассника и требует ДНК

В понедельник, 28 мая, в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым будут рассматривать очередную скандальную историю, которая пришла из Тверской области. Так, там 30-летняя учительница родила от восьмиклассника и теперь намерена доказать парню и его родителям, что ребенок от школьника.

Как стало известно ранее, в Тверской области уволили сельскую учительницу после того, как она переспала со своим учеником. На тот момент, как уверяет женщина, парню уже исполнилось 16 лет и он был согласен на интим. После разгоревшегося скандала подросток уверял учительницу, что по-прежнему ее любит, однако как только узнал о беременности переехал в Москву.

Теперь женщина не может выйти с подростком на связь и доказать, что ребенок именно от него. Родители мальчика уверены, что учительница могла забеременеть от кого угодно, так как часто устраивала в своем доме вписки несмотря на то, что у нее двое маленьких детей. Сама женщина хочет провести тест ДНК и доказать бабушке и дедушке малыша, что он их внук, а также потребовать с отца алименты.