В Великих Луках женщина с ножом решила украсть собаку

В Великих Луках открыли уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом состоянии решила украсть чужую собаку. Также у нее при себе был нож.

Известно, что женщина находилась на улице в нетрезвом состоянии и напала на прохожую, которая выгуливала свою собаку породы метис стафф. Подозреваемая подошла к прохожей и стала угрожать ей с ножом, пытаясь ударить ее в области живота и требуя отдать ей пса. Потерпевшая громко закричала и к ней прибежали соседи, чтобы помочь в этой ситуации. Правда, тогда подозреваемой удалось убежать с места преступления. В скором времени правоохранительные органы смогли ее задержать. Теперь в отношении нападавшей открыто уголовное дело по статье "разбой". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Энгельсе воры проникли в дом через форточку и вынесли сейф с миллионом рублей. Правоохранительные органы смогли задержать подозреваемых по этому делу. Одному из них оказалось 38 лет, а его сообщнику - 57 лет. Выяснилось, что оба уже имели проблемы с законом. По факту происшествия открыто уголовное дело. Украденное имущество частично вернули хозяину.