Инцидент произошел в Москве. Должник пришел с другими активистами разбираться прямо в отделение банка. Он хотел выяснить, почему звучат угрозы и как долг мог увеличиться практически в четыре раза.

Сотрудники банка угрожали клиенту изнасиловать его девятилетнюю дочь за невыплаченный кредит. Неприятная история произошла в российской столице. Жертва угроз, мужчина, бравший кредит на автомобиль марки Lada в 2015 году, пытался выяснить, почему в банке занимаются рэкетом. Он рассказал, что взял кредит на 500 тысяч рублей, однако накануне получил звонок с банка. В трубке ему сказали, что изнасилуют его девятилетнюю дочь и убьют жену, если он не отдаст один миллион 900 тысяч рублей.

Клиент хотел побеседовать с начальством, однако найти его в помещении не удалось. В свою очередь, охрана банка была недовольна, что мужчина распугивает тех, кто приходит за просьбой об услугах лишь в первый раз. В здании на вопросы мужчины так и не ответили, поэтому он решил обращаться в полицию.