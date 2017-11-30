В Москве таксист изнасиловал клиентку и она его простила

В столице таксист приехал на вызов, вот только отвозить женщину по адресу он не собирался.

Мужчина заехал в безлюдный темный двор, где переместился на заднее сидение и изнасиловал женщину. После совершения преступления мужчина высадил потерпевшую и уехал с места преступления. Женщина запомнила номера автомобиля и позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вычислили таксиста-насильника всего за пару часов. Вот только после этого стало известно, что жертва насилия сама пришла в отделение и по непонятным причинам попросила прекратить расследование.

Напомним, что недавно в США мужчину оправдали, когда он показал пенис судье. Дело в том, что в 2012 году его обвинили в насилии. Тогда женщина утверждала, что у ее насильника кожа на пенисе была светлее, чем на остальных частях тела. Адвокат добился того, что обвиняемого допустили в суд. Там мужчина показал свой половой орган судье и присяжным, после чего его оправдали. В тюрьме он остался все равно: обвиняемый уже отбывал срок за изнасилование 10-летней девочки.