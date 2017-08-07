В Новокурске внук приехал к бабушке и погиб от тока

Сообщается, что в Новокурске семья имела дачу. Туда приехали внуки к бабушке. Закончилась поездка плачевно.

Согласно данным следствия, мальчик 9 лет быстро бежал по огороду на участке. Неожиданно он подскользнулся и схватил рукой электрический провод, который оказался оголенным. Это все увидела его двоюродная сестра. Девочка отправилась на спасение брата, однако тоже получила удар током и потеряла сознание. Взрослые старались спасти детей и вызвали на участок "скорую помощь". Девочку отправили на госпитализацию, а мальчик умер на месте происшествия от сильного удара током. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия и проверяют эту семью на подходящие условия для воспитания детей.

Напомним, что недавно в Волгограде ребенка травмировал лифт. Известно, что женщина забирала дочь из садика. Как только они вошли в лифт, то его двери начали резко закрываться, из-за чего четырехлетней девочке прищемило руку. Молодая мама старалась вытащить руку дочери, но лифт начал движение. В результате девочку отправили в больницу, где ей диагностировали рваную рану руки. Сотрудники полиции проверяют факты происшествия и выясняют, в каком состоянии находился этот лифт.