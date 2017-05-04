В Челнах выпавшая из окна 15 этажа мать двоих детей слышала странные голоса

Муж погибшей после падения с 15 этажа жительницы Набережных Челнов рассказал о том, чем мать двоих детей занималась перед трагедией. По его словам, ничто не предвещало беды, однако в последнее время жена вела себя странно.

Как стало известно, в Набережных Челнах погибла 33-летняя женщина, выпав из окна 15 этажа. По факту произошедшего ведется проверка, а пока следователи пообщались с ее мужем. Мужчина рассказал, что в тот день они купали своих двоих детей, как всегда, по очереди. Когда его жена вышла из ванной с первым ребенком, он взял второго и пошел купать, оставив женщину одну.

Спустя некоторое время он вернулся в комнату и заметил, что ребенком находится один, а его матери нигде нет. Заметив открытое окно, перепуганный мужчина выглянул и заметил лежащую внизу жену. Он тут же вызвал скорую, однако медики только констатировали смерть женщины.

По словам вдовца, в последнее время его жена часто жаловалась на здоровье, а один раз даже упомянула о том, что слышит какие-то странные голоса, однако тогда супруг не придал этому особого значения.