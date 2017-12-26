В Улан-Удэ мужчина оставил труп собутыльника с его парализованной женой

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту убийства. Мужчина убил своего собутыльника в доме с его парализованной супругой.

Согласно данным следствия, 6 мая мужчина встретил своего нетрезвого знакомого. Он пригласил товарища к себе домой, где они выпили. После длительного общения между ними возникла ссора. Гость взял в руки металлическую лопатку и нанес хозяину дома удары в области головы. От тяжелых травм мужчина скончался на месте. Уходя с места преступления убийца забрал с собой телевизор и повозку, чтобы перевезти украденное.

Известно, что в этот момент в доме находилась жена умершего, которая парализована. Труп мужчины обнаружила его дочь, которая и вызвала полицию. На допросе подозреваемый полностью признался следствию и не отрицал своей вины. Сейчас правоохранительные органы проводят дополнительные проверки и решают, какое наказание присудить обвиняемому.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге 18-летний парень убил свою подругу и сжег квартиру. Сообщается, что его родителей дома не было. К нему зашла в гости 17-летняя подруга. По непонятным причинам молодой человек избил девушку, из-за чего она умерла на месте. Для того, чтобы скрыть факт убийства он поджег свою квартиру и сбежал. Пожарные эвакуировали из дома всех жильцов. Обвиняемый в убийстве задержан. Он признал свою вину. Теперь ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.