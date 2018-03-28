"Возбуждающие" роллы "склонили" москвичку к оральному сексу с новым знакомым

"Возбуждающие" роллы в одном из московских ресторанов "заставили" девушку изменить своему парню и заняться оральным сексом с малознакомым мужчиной. Именно так "пострадавшая" и сообщила правоохранителям, когда пришла заявлять об изнасиловании.

Как стало известно, жительница Москвы в социальной сети познакомилась с молодым человеком, который пригласил ее на свидание в японский ресторан. Не долго думая, девушка согласилась, даже несмотря на то, что в тот момент состояла в отношениях с другим молодым человеком.

В ресторане знакомые заказали роллы, после которых девушке жутко захотелось заняться сексом и она начала удовлетворять своего спутника орально. После произошедшего она сразу же побежала в полицию и сообщила о том, что некий молодой человек подсыпал ей в еду возбуждающее средство, что можно приравнять к изнасилованию.

"Пострадавшая" рассказала, что вовсе не хотела заниматься сексом с малознакомым парнем, так как она состоит в отношениях. Правоохранителям стало понятно, что таким образом девушка просто хочет прикрыть свою измену, потому не стали возбуждать уголовное дело по факту изнасилования и просто отпустили "пострадавшую" объясняться перед своим возлюбленным.