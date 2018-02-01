В США мужчина показал пенис судье и его оправдали

26-летнего мужчину допустили в зал суда для того, чтобы он показал свой пенис судье и присяжным.

Дело в том, что в 2012 году его обвинили в изнасиловании. Однако пострадавшая в своем заявлении уточнила, что член напавшего на нее маньяка отличался светлым цветом по сравнению с кожей других областей тела. Обвиняемый был доставлен в суд, чтобы он смог доказать свою невиновность. Там адвокат обвиняемого попросил мужчину показать судье свой член. Доказав, что его член напротив - темнее, нежели остальная кожа на теле, он добился того, что его оправдали.

Вот только мужчина все равно остался под заключением. Причиной этому является то, что он отбывает срок за то, что ворвался в жилой дом и изнасиловал девочку 10 лет.

Напомним, что недавно в Тюмени на женщину напал маньяк. Ей помогло то, что она громко позвала на помощь, и пришел ее супруг. Вместе пара задержала маньяка до проезда полиции. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что маньяком оказался пациент психоневрологического диспансера. По словам защитников закона, преступления он не совершил и его отпустили. Женщина очень недовольна этим поворотом и требует, чтобы напавшего на нее мужчину изолировали от общества. Также она призывает всех жителей города быть бдительными.