В Якутске разрушительный ураган вырвал светофор и обрушил на голову девушки

Разрушительный ураган прошелся в понедельник, 28 мая, по Якутску. Отмечается, что разбушевавшийся ветер рвал крыши домов, крушил деревья и вырвал из земли светофор, который упал на девушку.

Как сообщают СМИ, сегодня в Якутске страшный ветер натворил много неприятностей для жителей, пользователи поделились последствиями бури в социальных сетях. Известно, что сильными порывами ветра из земли вырывало деревья вместе с корнями, которые затем падали на припаркованные рядом автомобили, снесло крыши с нескольких домов, они также повредили транспорт.

Многие пользователи также рассказали о том, что ветер переворачивал остановки общественного транспорта, по всему городу летал мусор, разрушились многие строительные бытовки. Уличным торговцам приходилось в спешке собирать товар, чтобы его не снесло ураган, сильный дождь заливал улицы.

Сообщается также, что ураган вместе с куском асфальта вырвал из земли светофор, который упал на находящуюся неподалеку девушку. О ее состоянии ничего не сообщается, также неизвестно о том, есть ли еще пострадавшие во время бури в Якутске.