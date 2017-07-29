ФСБ задержала в Крыму граждан Украины за попытку реализации оружия‍

В ходе задержания были установлены личности 25-летней женщины и 31-летнего мужчины, оба граждане Украины. Они собирались несанкционированно произвести сбыт оружия.

Сотрудники Главного управления ФСБ задержали в Крыму двух граждан Украины. Согласно данным, которые они предоставляют, причиной этому стала попытка подозреваемых несанкционированно произвести реализацию оружия на территории полуострова. Инцидент был зафиксирован 28 мая 2018 года в городе Севастополь.

В отчете от правоохранительных органов указано, что причиной для задержания послужило наличие у пары огнестрельного оружия, пистолета "ТТ". По факту происшествия продолжаются проверки. Правоохранители выясняют, были ли украинцы ранее причастны к подобным, либо же другим преступлениям. В произошедшем уличили признаки уголовного преступления, согласно которому будет происходить дальнейшее разбирательство.