В Москве агентство оформило на свою модель кредит

Начинающая модель обнаружила, что каждый месяц с ее карты снимают 80 тысяч рублей. Она обратилась в свое агенство, где в итоге на нее пожаловались в полицию.

Правоохранительным органам девушка рассказала о том, что в модельном агентстве без ее ведома использовали ее документы для оформления кредита на крупную сумму. По словам представителей агенства, эти деньги на самом деле являются оплатой за обучение в школе моделей. Вот только девушка утверждает сотрудникам полиции, что об этом ее никто изначально не предупреждал. Теперь правоохранительные органы ведут расследование и ищут доказательства правоты начинающей модели.

Напомним, что недавно в Якутске избили известную блогершу. Девушка стала популярной в сети Интернет благодаря своим широки бровям практически на половину лица. 28 мая девушка обратилась в полицию и заявила о том, что ей нанесли телесные повреждения. На месте происшествия был обнаружен молодой человек, который был не в трезвом состоянии. Сейчас сотрудники полиции проводят дополнительные проверки по факту этого происшествия.