Суд на 2 месяца арестовал начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово Терентьева

В понедельник, 28 мая, состоялось очередное слушание по делу о виновных в страшном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. СМИ стало известно об аресте начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово.

Как сообщается, во время слушания на суде были выслушаны обвиняемые в причастности к гибели людей в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", после чего суд удалился для принятия решения. Стоит отметить, что начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово Григория Терентьева обвинили в халатности во время выполнения своих должностных обязанностей.

Так, в ходе разбирательства суд признал Терентьева виновным и оставил под арестом до 25 июля текущего года.

Отметим, что ранее следствие также ходатайствовало о том, чтобы на два месяца арестовать главу ГУ МЧС Кемеровской области Александр Мамонтова, однако суд пока не удовлетворил прошение следователей.

Напомним, что ранее Мамонтов на суде заявил о том, что не видит своей вины в произошедшей трагедии в "Зимней вишне", где погибли более 60 человек, включая детей.