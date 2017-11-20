В Волгограде лифт травмировал ребенка

26 мая в больницу отправили маленькую девочку с рваной раной руки. Оказалось, что она травмировалась в лифте.

Согласно сообщению, мама забирала четырехлетнюю девочку из садика. Они зашли в лифт, после чего он резко закрылся и зажал ребенку кисть. Когда женщина старалась вытащить руку ребенка, то лифт начал подниматься вверх. По этой причине девочке достались тяжелые травмы в области руки. Ребенку в больнице оказали всю нужную медицинскую помощь. Правоохранительные органы по этому происшествию проводят проверки и устанавливают причины случившегося. Также выясняется, в каком состоянии был лифт.

Напомним, что недавно в Челнах 13-летний школьник во время прогулки нашел останки от человека. Известно, что мальчик гулял возле реки, где обнаружил скелет. На костях сохранились некоторые элементы одежды. Труп был отправлен на экспертизу. По предварительным данным следствия, это тело могло принадлежать женщине, которая погибла в этом районе несколько лет назад. Правоохранительные органы ведут расследование и проверяют возможность факта убийства.