Подозреваемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" помещен в центр психиатрии в Москве

Сергей Генин, который занимает должность начальника караула пожарно-спасательной части номер два в Кемерове, будет находиться в психиатрическом центре столицы в течении последующих трех недель. Источником информации стала его адвокат Елена Киселева.

Подозреваемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" Сергей Генин помещен в центр психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Об этом сообщила представитель его юридической защиты Елена Киселева. Она пояснила, какие обстоятельства послужили этому и какая истинная причина плохого самочувствия ее подопечного.

По словам Киселевой, Генин состоит на службе в пожарной части уже более 20 лет и за это время видел много смертей. Также он был на войне, так что нестабильное психологическое состояние связано явно не с тем, что он видел жертв трагедии пожара в "Зимней вишне". Адвокат пояснила, что впервые в жизни ее подзащитный столкнулся с судебной системой. Когда он стал подозреваемым по делу, эта ситуация сильно пошатнула его эмоциональное здоровье. По этой причине он был помещен в центр психиатрии на экспертизу.