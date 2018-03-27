Глава кемеровского МЧС о пожаре в "Зимней вишне": "Виновным себя не считаю"

Корреспонденты, присутствующие в зале суда на разбирательствах по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передали слова главы кемеровского МЧС Александра Мамонтова. Согласно переданной цитате, свою вину он не признал.

"Виновным себя не считаю". Такими словами руководитель Главного управления МЧС по Кемеровской области описал свое видение ситуации по тому, кто должен ответить за произошедшую трагедию в ТЦ "Зимняя вишня". Теперь же в Следственном комитете пытаются добиться для него ареста сроком на два месяца. Мамонтов является одним из подозреваемых по делу о пожаре и гибели в нем около 60 человек, большая часть из которых была детьми.

Глава кемеровского МЧС обвиняется по уголовным статьям о растрате, а также о халатности. По данным обвинения, несколько лет назад он нанял на работу в ведомство трех сотрудников, которые не выполняли никаких обязанностей, однако регулярно получали плату. Таким образом, Мамонтова обвинили в растрате. Сам же он рассказал, что еще 4 апреля подал заявление об увольнении со своей должности, однако из-за смены руководства так и не получил ответа.