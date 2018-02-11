В Перми мужчина сжег своих коллег

28 мая стало известно, что жителя Перми приговорили к 18 годам лишения свободы. Причина - убийство своих коллег.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Согласно данным следствия, мужчина выпивал со своими товарищами по работе. Известно, что у них в отношениях изначально была неприязнь и во время их общения вспыхнул конфликт. 30 ударов ножом он нанес своему бригадиру, находясь в нетрезвом состоянии. Второму его товарищу досталось около 13 ударов ножом. После того, как потерпевшие умерли на месте происшествия, обвиняемый решил скрыть следы убийства и поджог вагончик. Перед тем, как уйти с места преступления, он вызвал спасательную службу и сообщил им о пожаре. Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. Он уже находится в колонии строгого режима.

Напомним, что недавно в Подмосковье из-за пьяной ссоры мужчина убил своего собутыльника. Сообщается, что это произошло ночью 26 мая. Мужчины выпивали вместе, после чего они поссорились. Один из них убил другого. Сейчас обвиняемый задержан. Все найденные доказательства были направлены в суд. Открыли уголовное дело по факту убийства.