В Ростове из Дона выловили труп мужчины

В Ростове сотрудникам полиции пришлось вылавливать из Дона труп мужчины. Отмечается, что тело погибшего в воде обнаружили в воскресенье, 27 мая.

Как рассказали очевидцы произошедшего, в Железнодорожном районе Ростова недалеко от Гремучего родника нашли труп мужчины. Как сообщается, на берег его доставили сотрудники полиции на катере, его личность установить пока не удалось. Очевидец заснял на видео происходящее на берегу Дона и отметил, что тело погибшего обнаружили поздним вечером.

В социальных сетях пользователи начали рассуждать на тему того, что на самом деле могло случиться с мужчиной, утонул он сам или его тело оказалось в воде после убийства.

Стоит отметить, что правоохранители пока никак не комментируют ситуацию, они отметили, что ответят на вопросы по поводу произошедшего сразу после завершения следствия.