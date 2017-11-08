В Энгельсе воры вынесли из дома сейф с миллионом рублей

В Энгельсе задержали злоумышленников. Сообщается, что воры проникли в дом через форточку.

Потерпевший заявил о краже в полицию, как только заметил, что из дома пропали ноутбук и сейф, в котором хранились деньги. Примерный его ущерб составила сумма 1,2 миллиона рублей. Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых: одному мужчине 38 лет, второму 57 лет. Известно, что один из них уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, второй же был причастен к кражам. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Все украденное частично было возвращено владельцу.

Напомним, что недавно в Башкирии у пьяного мужчины украли 500 тысяч рублей с банковской карты. Согласно данным следствия, потерпевший проводил время в сауне. Как только ему захотелось еще алкогольных напитков, то он отдал свою карту с пин-кодом незнакомому человеку. Обвиняемый принес алкоголь, а вот банковскую карту подменил на очень похожую. Мужчина потратил на свои нужны чужие 500 тысяч рублей. За следующие сутки подозреваемого нашли и задержали. Возбудили уголовное дело.